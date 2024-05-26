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マーチングドラム マルチタム トリオ
商品番号 W68970734544
商品名

マーチングドラム マルチタム トリオ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAマーチングドラムマルチタムトリオ10・12・14インチ自宅保管品で中古品なのをご理解の上ご購入よろしくお願い致しますちらほら当たったせいか傷はあります。サイズはメジャーを当てて撮影しましたのでご確認ください。購入時の価格は中古で50000円でした。よろしくお願いします。
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