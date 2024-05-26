マーチングドラム マルチタム トリオ



YAMAHA (ヤマハ) マーチングトリオ (マルチタム) 幼児用 2000シリーズ TR-2010 ※シェルカラーを選択してください。 - シライミュージック



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Web楽器事典 Vol . 5 （打楽器）: マルチ タム



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YAMAHAマーチングドラムマルチタムトリオ10・12・14インチ自宅保管品で中古品なのをご理解の上ご購入よろしくお願い致しますちらほら当たったせいか傷はあります。サイズはメジャーを当てて撮影しましたのでご確認ください。購入時の価格は中古で50000円でした。よろしくお願いします。