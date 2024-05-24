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OM-5 AUDIX
商品番号 K24522845947
商品名

OM-5 AUDIX
ブランド名 オーディックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AUDIXom-5マイク本体のみです自宅にて音出し確認済み2～3年位ライブなどでも使用していたものなので傷あります。グリルは交換しているので凹みはないです。#AUDIX#AUDIXOM_5
http://narcologia.ru/goods/shuttle527225.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement784299.html
http://narcologia.ru/goods/influenza97293.html
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