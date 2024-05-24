故宮博物院 清韻堂 書道『心清事達』掛け軸

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商品詳細
【お値下げしました】16年前に家族で北京の故宮博物館を訪れた際に父が購入。書道家の方にその場で金龍模様の半紙に『心清事達』と書いていただきました。記念として自宅で飾る予定でしたが思ったより大きすぎて(長さがあり)一度も飾る事なく保管してましたので、購入当時のまま状態良いです。箱は少しダメージあります。証明書等付属してますので、画像よりご確認下さいませ。中華料理店などで装飾としてお使い頂いても良いかと思います。価値などが分からないので、字を見ていただき判断をお願い致しますm(__)m多少のお値段交渉は大丈夫です★サイズ:(約)縦190cm×横(オモリ含む)50.5cm
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