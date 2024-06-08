掛軸 茶掛軸 日々是好日 在銘 無地箱 紙本 170cm 一行書 茶掛け軸 ...

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掛け軸 日々是好日 (上田玉峰) （掛軸小物なし） 送料無料 【掛軸 ...

【サイズ】軸巾…31cm×170cm本紙巾…25.8cm×99cm傷みなく良い状態です。************************************************【日々是好日】毎日毎日が無事でよい日であるということ。「いいことがあったから良い日」とか「悪いことがあったから悪い日」ということではなく、日々私達がどのように思い、行動しているかが一番大事なことなのだという教えです。************************************************#YUTORIの掛軸一覧掛軸茶掛軸日々是好日在銘無地箱紙本31cm×170cm一行書茶掛け軸掛け軸【k2414】☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。