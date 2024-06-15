STEWART レスポールタイプ エレキギター

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※他にもギター・ベースを多数出品中#Satoinstruments ハッシュタグをタップすると一覧で見ることができます。ギター/ベースの販売実績は豊富なので、ご安心してお取引いただけるかと思います。（詳細は過去の出品欄をご覧ください）値下げ交渉は受け付けていません。【商品情報】Stewartのレスポールタイプのエレキギターです。【機能面】ネック：ストレート（曲がってません。）フレット：9割ほど。12フレット残り1.10mmトラスロッド：余裕あり電装系：異常なし。問題なく音が鳴ります。重量：約4.1kg【外観】中古なのでダメージあり。【発送方法/注意点】メルカリ便の160サイズで送料込み(匿名配送)でお送りいたします。発送はギター・ベース専用のダンボールにて行います。全体をプチプチで巻き、ダンボールに入れて発送します。弦は消耗品であることからあくまでも動作確認用のおまけと考えてください。付属品がある場合は写真を掲載しています。掲載がない場合は付属品はありません。#guitar#エレキギター#初心者用1210