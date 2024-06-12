期間限定お値下げ　琵琶　楽器　薩摩琵琶　琵琶　4弦琵琶

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商品詳細
弦が4本の琵琶です。不識作と記載あります。恐れ多いですが、現在の方です。コロナ禍前まで実際に使用していました。そのまま眠っているのはもったいないので、お稽古琵琶や換え琵琶のほか、力強い音色のため演奏琵琶としてお使いいただけます。ずっしりと重さがある印象です。音色は迫力があります。高値で出品していますがご希望の価格までお値下げ対応しています。お気軽にコメントください。150,000円スタートです。カバーがないため、宅急便屋さんに相談しながら丁寧に梱包してお送りします。※駒カバーは古いものですが、あります！状態はあまり良くないため、おまけ程度としてご理解頂ける方にお譲りさせて頂きますm(__)m大切に使ってくださる方、琵琶がお好きな方、この琵琶を生かしてくださる方にお譲りさせていただきます。
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