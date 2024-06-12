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グリッドマンユニバース 第１週入場者特典 坂本勝描き下ろしミニ色紙（未開封２点）
商品番号 C83643581368
商品名

グリッドマンユニバース 第１週入場者特典 坂本勝描き下ろしミニ色紙（未開封２点）
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『グリッドマンユニバース』第１週入場者特典のキャストサイン入り坂本勝描き下ろしミニ色紙（未開封・２点）です。折れ防止の補強のうえ梱包いたします。
http://narcologia.ru/goods/septet191019.html
http://narcologia.ru/goods/ordering491379.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly423084.html
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