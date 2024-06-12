ポケモンカード クレイバースト 1BOX シュリンク ペリペリなし

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商品詳細
ポケモンカード★クレイバースト1BOX★シュリンク、ペリペリなしコンビニで購入時、既に開封されていました！中身の入れ替え等は行っておりませんので封入率は変わらないです！ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい！ランダム性のある商品になりますので中身での評価や嫌がらせの評価はやめてくださいm(*__)m送料削減の為箱は折りたたんで発送させて頂く予定です！トラブル防止の為、返品キャンセルは御遠慮ください。よろしくお願いします！#ポケカみん
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