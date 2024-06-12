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美品 掛け軸 ①高松邦夫作 親子虎図②佐藤隆良作法隆寺③信雄作牡丹
商品番号 Y59004131912
商品名

美品 掛け軸 ①高松邦夫作 親子虎図②佐藤隆良作法隆寺③信雄作牡丹
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ197×65センチ絹本共箱二重箱軸先陶器美術年鑑掲載作家少しシミがございますが、全体的に状態良いです。インテリア和室床の間家庭円満おもてなし寅干支タイガース絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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