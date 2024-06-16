PROCO RAT2

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商品詳細
ほぼ未使用です。ACアダプターも付けておきます。RAT-IIRAT2/AC-DCPro-co定価：¥20000#Pro_co#RAT_IIRAT2_AC_DC種類···エフェクター・プロセッサー
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