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セルマー アルトサックス用マウスピース S90
商品番号 P34157303261
商品名

セルマー アルトサックス用マウスピース S90
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーアルトサックス用マウスピースS90SelmerParis定価：¥21000#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースS90種類···サックスご覧頂きありがとうございます♪音楽教室に通っていた間使用していました。2022年4月頃購入。4ケ月くらい使用しました。パッチを貼って使用していたのを剥がしています。綺麗な状態です。箱、ポーチついています。
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