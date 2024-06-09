セルマー アルトサックス用マウスピース S90

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商品詳細
セルマーアルトサックス用マウスピースS90SelmerParis定価：¥21000#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースS90種類···サックスご覧頂きありがとうございます♪音楽教室に通っていた間使用していました。2022年4月頃購入。4ケ月くらい使用しました。パッチを貼って使用していたのを剥がしています。綺麗な状態です。箱、ポーチついています。
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