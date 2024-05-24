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未使用　各務周海　志野　徳利　共箱付き
商品番号 V53394552249
商品名

未使用　各務周海　志野　徳利　共箱付き
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 19,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用　各務周海　志野　徳利　共箱付き【状態】未使用　無傷　完品共箱付き（箱に変色有り）共布　しおり　付き。【サイズ】最大胴径φ８０ｍｍ　高１３３ｍｍ221119　Ｍ　Ｎ619　未使用　各務周海　志野　徳利　共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/approximate356220.html
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