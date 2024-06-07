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【真作】武藤嘉亭/高砂図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-412
商品番号 M67775282323
商品名

【真作】武藤嘉亭/高砂図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-412
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 7,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】武藤嘉亭【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。　　　桐共箱付（二重箱）　　　　軸丈　　縦　148cm×幅　72cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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