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- 【真作】武藤嘉亭/高砂図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-412
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商品詳細
【真作】【参考】武藤嘉亭【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐共箱付（二重箱） 軸丈 縦 148cm×幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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