鬼滅の刃 煉獄 アクリルスタンド まとめ売り 13点セット

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いずれも複数回使用しています。使用していない際は暗所に保管しておりました。パッと見には大きく目立つような傷や汚れは見受けられませんが、あくまで中古品ですので全体的なスレはあります。神経質な方はご遠慮ください。検品見落としや初期傷等ある可能性もあります。立ち絵アクリルスタンド京ノ御仕事アクリルスタンド劇場版公開記念アクリルスタンド鬼滅の奏アクリルマスコット鬼滅の宴アクリルスタンド鬼滅の宴アクリルマスコット心を燃やせアクリルスタンド点灯確認済みです全集中展アクリルマスコット出発進行セット台座欠品しています柱合会議アクリルスタンドキメツ学園物語バレンタイン編アクリルスタンドQ-potキューポットアクリルスタンド極楽湯アクリルスタンドバラ売り不可、即購入可能です。プチプチを巻いて発送します。梱包や発送につきまして、プロフィールに詳細を載せておりますのでよろしければご覧ください。鬼滅の刃アクリルスタンド煉獄杏寿郎