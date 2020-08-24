'91年世界陸上競技選手権大会公式マスコット『アスリスターぬいぐるみマスコット』

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世界陸上 一目見たら忘れない



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NEWS – 第100回 日本陸上競技選手権大会 – ページ 6

1991年に開催されました世界陸上競技選手権大会の公式マスコットキャラクター、アスリスターのぬいぐるみマスコットになります。状態は中古です。今では入手困難で激レアな可愛らしいスポーツキャラクターマスコットになりますので、欲しい方や探していました方はこの機会にぜひよろしくお願い致しますm(__)m