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'91年世界陸上競技選手権大会公式マスコット『アスリスターぬいぐるみマスコット』
商品番号 L51470043268
商品名

'91年世界陸上競技選手権大会公式マスコット『アスリスターぬいぐるみマスコット』
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1991年に開催されました世界陸上競技選手権大会の公式マスコットキャラクター、アスリスターのぬいぐるみマスコットになります。状態は中古です。今では入手困難で激レアな可愛らしいスポーツキャラクターマスコットになりますので、欲しい方や探していました方はこの機会にぜひよろしくお願い致しますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/secretarial475316.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney503849.html
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