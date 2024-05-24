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薩摩焼　14代沈壽官本人作　湯盌
商品番号 U89640253232
商品名

薩摩焼　14代沈壽官本人作　湯盌
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。薩摩焼　14代沈壽官本人作　湯盌となります。おそらく未使用品かと思われますが中古品としてご理解下さい。宜しくお願い致します。薩摩焼湯呑み夫婦湯呑みペア湯盌鹿児島特産薩摩焼山形屋白薩摩黒薩摩
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