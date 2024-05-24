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- 【真作】野添平米/高嶽水聲/山水図/滝山水図/掛軸/名家伝来/AD-231
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商品詳細
【真作】【参考】野添平米 日本画家。滋賀県生。名は次郎。菊池芳文・契月の門人。帝展・新文展・日展等で活躍。京都小御所や大徳寺瑞峯院の襖絵も手がけた。京都に住した。昭和55年(1980)歿、85才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少のシミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 195㎝×幅 45㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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