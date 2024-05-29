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商品詳細
コレクションの整理のため出品いたします。AIRDO763のバイカラーのタグです。購入後数分眺めてから、入っていた封筒に戻してそのまま保管していました。なお、出品物は喫煙者やペットが居ない環境で使用・保管いたしました。出品物の詳細―――――――――出品物の状態:未使用品機種:Boeing767-300ER機体記号：JA98AD所属：AIRDO/ADO/エアードゥ/北海道国際航空ブランド：PlaneTags/PlaneTag/プレーンタグシリアル番号：0337/5000―――――――――ご購入手続きをされた時点で以下について同意の上、ご購入されたとみなします。ご理解・ご了承いただける方のみご購入くださいませ。―――――――――・実際に使用された航空機のアップサイクル品のため傷、ペイントの欠け、凹凸がございます。これらは欠陥ではなく素材そのものの状態が製品に反映されたものです。―――――――――
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エアドゥ(ADO)の機材情報（最新版）: 世界の航空機フォト・ライブラリー
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PlaneTags ADO B763(JA98AD) 0337/5000 - 航空機
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PlaneTags ADO B763(JA98AD) 0337/5000 - 航空機
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