ホットトイズ　サノス　アベンジャーズ エンドゲーム　フィギュア

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ご覧頂きありがとうございます。ホットトイズサノス「エンドゲーム」新品で購入後、しばらく直射日光の当たらないガラスケースで飾っていました。その後、箱に戻し暗所にて保管しておりました。色あせ、肌のベタつき、劣化等はないかと思います。付属品も全てあります。写真をつけていますが、内箱に少し傷みがあるため、箱もコレクションの一環としている方はご了解ください。すり替え防止のため、購入後の返品交換は一切受け付けておりませんので、ご了承ください。#フィギュア#ムービーマスターピース#アベンジャーズ#アイアンマン#hottoys