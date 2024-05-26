新品未使用　BE:FIRST MANATO アクスタ　Gifted マナト

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商品詳細
デビュー曲Gifted.の発売時のCD購入特典のアクリルスタンドBE:FIRSTMANATOです。購入時から未開封のまま保存しておりました。当時も特典完売で数が少なく今では手に入りにくい商品です。複数持っていたため最近ファンになった方当時手に入れられなかった方などにお譲りしたく出品しました。普通郵便にて、防水パッキン板固定し発送予定です。他にもBMSGグッズゆるゆると出品予定です。あわせてご検討ください。BE:FIRSTMANATOマナトアクリルスタンドアクスタGifted.グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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