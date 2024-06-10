古銅　唐獅子　ブロンズ　置き物　骨董　古美術

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商品詳細
父の古美術コレクションから、唐獅子の置物の出品です。木製の台にボンドのようなもので取り付けられています。また尻尾の部分には修理をした後が見られます。銘は見当たらず、作者、年代ともに確認はできませんが、江戸時代のものと伝え聞きました。一部が金色に塗られているなど、加工されておりますので、骨董と言えるのかはわかりません。写真で十分ご確認の上、ご購入ください。幅 約11cm奥行き 約 8.5cm獅子の高さ 約13cm土台の高さ 約4cm重さ 970g主な素材···銅
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