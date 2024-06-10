【19世紀　オーストリア　果実絵見立茶碗　ガラス絵付】茶碗　骨董　アンティーク

閲覧ありがとうございます高さ約5.5センチ直径約12.5センチ箱ございます欠け、割れ、ヒビ等はございませんが古いものになりますので所々に絵付の剥がれはございます。神経質な方新品同様をお求めな方はお控えください。他にも骨董品、中国物、古美術品、食器等出品しております。良かったらご覧下さい。



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