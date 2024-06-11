明治期 瑠璃色 金彩色絵『漢詩山水風景文』鮑型 皿 飾り皿

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商品詳細
明治期瑠璃色金彩色絵『漢詩山水風景文』鮑型皿飾り皿/茶事懐石道具☆時代物☆3C0316サイズ(約):長さ27.8㎝、幅24.9㎝、高さ5㎝、重さ950g
http://narcologia.ru/goods/smear590504.html
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