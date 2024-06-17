吉井光子　油彩画　花の音

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最終値下げになります題名 花の音吉井光子（よしいみつこ）1991第71回朱葉会展初出品入選（東京）1993第73回朱葉会展奨励賞受賞1996第76回朱葉会展日航賞受賞1997朱葉会会員2003第82回朱葉会展東京都知事賞受賞2006札幌美術展《札幌を彩る作家たちⅡ》／朱葉会退会83'～13'個展14回グループ展11回サイズF6号＜真作保証＞真作保証します。状態個人的には状態は良好と判断しますが、個々の見方がありますので良く画像を確認お願いします。額は傷や汚れはあります。鮮やかなブルーが良い景色で素晴らしい絵画です。心落ち着く絵画です。大切にしてましたが、手放す事にしました。送料を考えますと今の値段がギリギリですのでご理解お願いします。