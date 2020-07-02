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ポケットモンスター　カードポスター英語版　コロコロコミック付録
商品番号 K53295319064
商品名

ポケットモンスター　カードポスター英語版　コロコロコミック付録
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年前のコロコロコミックの付録についてきた、ポケットモンスターカードゲームのポスターになります。英語版です。経年劣化や破れが若干あります。なお初期になります。#ポケットモンスター　#ポスター　#ポケモンカード　#英語版
http://narcologia.ru/goods/conception563457.html
http://narcologia.ru/goods/calling154950.html
http://narcologia.ru/goods/plaque870607.html
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