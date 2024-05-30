

AMAZE-AS-SL5 | ESP GUITARS



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受注生産】ESP(イーエスピー) AMAZE-AS-SL5/M (Burner) | 【ESP直営 ...



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ESP(イーエスピー)/ AMAZE-AS-SL5 Burner 【中古】【USED】エレクトリック・ベースPBタイプ【未展示品】



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ESP AMAZE-AS-SL5/M Black w/White Filler（新品/送料無料）【楽器検索 ...

【特徴】小振りなシェイプながら、オールマイティなサウンドで人気のAMAZE。AS-SL5。カラリとしたスラップサウンドを目指し、アッシュボディを採用。クリアに通る低音域も魅力。【主な仕様】●BODYSwampAsh(Thickness42mm)●NECKHardMaple●GRIPSHAPESlimU●FINGERBOARDHardMaple●RADIUSCompound(240-400R)●SCALE889mm【状態】●フレット残り：問題無し(約8割残)●トラスロッドの余裕：有り●傷や汚れ：コントロールプレート付近に打痕など細かいキズやパーツのくすみなどはありますが全体的にきれいな外観です。●電装パーツ：通常使用問題無し●ジャック：通常使用問題無し