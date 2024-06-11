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茶道具　木村清五郎作　時代七宝　象嵌飾火箸　共布共箱　N　5685
商品番号 K27524700747
商品名

茶道具　木村清五郎作　時代七宝　象嵌飾火箸　共布共箱　N　5685
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具装飾...七宝主な素材...鉄大きさ　長さ約29.5㎝　重さ約54g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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