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- 茶道具 木村清五郎作 時代七宝 象嵌飾火箸 共布共箱 N 5685
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商品詳細
種類...茶道具装飾...七宝主な素材...鉄大きさ 長さ約29.5㎝ 重さ約54g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/secretarial234016.html
http://narcologia.ru/goods/pompous906723.html
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