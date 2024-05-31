超希少 スピッツ ライブグッズ ／醒めない モニャモニャ ぬいぐるみ

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【スピッツ醒めないJAMBOREETOURモニャモニャ】今回のツアーにもモニャモニャをぜひ連れていってください☺︎缶バッジのおまけつき(未開封)┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈○購入後はクローゼット上段で飾っておりました。日光や湿気などに触れていないので綺麗です。○箱に入れて丁寧に梱包させて頂きます＼水濡れ防止の梱包、メルカリ便にて発送／┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈過去2万円弱で購入しております。送料、手数料込みの価格です。これ以上のお値下げはいたしかねます❌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#スピッツ#SPITZ#Spitz#草野マサムネ#ツアーグッズ#ピンバッジ#缶バッチ#グッズ