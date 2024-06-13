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- フェンダー スクワイヤー JB モデル 2016年ソフトケース付き
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商品詳細
数多い商品の中からご覧いただきありがとうございますフェンダースクワイヤーJBモデルベースギター2016年度色サンバースト状態的には不具合はございません音源もしっかりしたスクワイヤー独特の音がしております高温音低温音ムラなく出ておりますボディも綺麗な状態をしており初心者女性の方にも弾きやすいように弦高調整低くしてありますネックのソリございません発送はソフトケース分厚いケースです本体にプチプチを巻きダンボールで梱包してお送りいたします送料無料
http://narcologia.ru/goods/symmetric371645.html
http://narcologia.ru/goods/septet727319.html
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