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⑧クレイバースト 1BOX シュリンクなし
商品番号 N47600234126
商品名

⑧クレイバースト 1BOX シュリンクなし
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードクレイバースト1BOXシュリンクなし箱付きシュリンクは剥がされた為ついておりません。30パック製造番号一致しております。未サーチですので封入率も変わりませんのでご安心下さい。送料削減の為、箱は折り畳んでの配送となりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。
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