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DEADBYDAYLIGHT　トーテムライト 《ヴィレッジヴァンガード限定》
商品番号 C50454405313
商品名

DEADBYDAYLIGHT　トーテムライト 《ヴィレッジヴァンガード限定》
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥こちらは専用出品です♥DEADBYDAYLIGHTデッドバイデイライトトーテムライト♥ヴィレッジヴァンガード限定品‼♥ゲーム内に登場するトーテムをリアルに再現!!呪術と恵をスイッチで切り替えられる仕様☆⭐正規購入品新品未開封《お箱に多少の初期傷・凹みあり》⭐電池は付属しておりません⭐サイズH120mm⭐ダンボール発送⭐購入前に必ずプロフお読み下さい♡#デッドバイデイライトDeadbyDaylightトーテムライトdbdトーテムライトデドバ　トーテム
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DEADBYDAYLIGHT　トーテムライト 《ヴィレッジヴァンガード限定》
プライズ詳細 | ブシロードクリエイティブ
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