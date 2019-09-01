チャノマップ 山本一慶

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ソフマップeスポーツTGS2019チャノマップオフィシャルグッズ▼AGPユニフォームSサイズ(着丈約70cm身幅約58cm袖丈約29cm)メンバーズカードを抜くため開封しましたが未着用です▼2Lブロマイド付きカラーシリコンバンド外装は開封済みですが中の袋は未開封です／61IKE山本一慶※ユニフォーム9000円、シリコンバンド1000円／普通郵便でバラ売り可能です※メルカリ便での発送です他の配送方法をご希望の場合は購入前にご相談下さい▼即購入可