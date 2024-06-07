ツミコバコ [全10種セット(フルコンプ)] ガチャガチャ カプセルトイ

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商品詳細
「紡ギ箱」より「ツミコバコ」が登場！5種のポーズにそれぞれ彩色Ver.と蓄光Ver.があります。サイズ：全高約45mm材質：PVC#永谷園雑貨
http://narcologia.ru/goods/ambassador612306.html
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