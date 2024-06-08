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ペパーミントタオル
商品番号 O55237398173
商品名

ペパーミントタオル
ブランド名 ピンクドラゴン
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ですが古い物なので少し色褪せがあります。ロカビリー50s　レトロ
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