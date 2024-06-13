ワルキューレ　トロンボーン　マウスピース

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WalkureHYシリーズ HY6Jサイズ目安25.40mm6.40mm61/2AM深め遠くまで音が飛んでくれる印象があります。素人補完につき、写真を確認の上ご購入ください。返品対応は致しかねますので、ご容赦ください。