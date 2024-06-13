宜興　中国宜興　茶壷　裏印　紫砂　ポット　急須　茶具　China 古玩　茶道具

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商品詳細
中国宜興のポットです。一度も使用していません。ゆったり大きく安定した形。注ぎ口から持ち手までの長さがほぼ20cmくらいあります。種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/influenza751893.html
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