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あいみょん ポストカード サイン入り
商品番号 M48041780605
商品名

あいみょん ポストカード サイン入り
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

君にロックを聴かないのCDに入っていた、直筆サイン入りのポストカードです。たしかAmazonで数量限定のものだったかと思います。元々入っていた袋から一度も出していないです。
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