★伊良保茶盌★豊広ゆかりの★桐文碗★宮川香雲作★

母から譲り受けたお品です。老後の楽しみに買ったお品ですが、あまり使用しなかった為、どなたかにお使い頂けると嬉しいです。見た目は、目立ったキズ等なく綺麗ですが、商品の知識が無いため写真を見てご判断下さい。長期保管の為、万が一、経年の劣化等有った場合はご容赦下さい。



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