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池坊 草月流 自由花 ガラス水盤 ライトブルー 新品未使用
商品番号 O21295822346
商品名

池坊 草月流 自由花 ガラス水盤 ライトブルー 新品未使用
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラス水盤ライトブルーボール箱入直径約40.0X高さ6.5cm新品未使用になります#池坊#草月流#自由花#ガラス水盤#ガラス花器#水盤
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