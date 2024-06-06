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PlayTech エレキギターGROVER 現状販売
商品番号 J96501778708
商品名

PlayTech エレキギターGROVER 現状販売
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 15,372 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます、PlayTechエレキギターGROVER全長約100cmソフトケース付きです写真の物は全て、現状販売になります動作未確認商品の為ジャンク品での出品になりますキズやヨゴレなどあり、中古品、長期保管品だという点を十分ご理解の上、ご購入くださいますようお願い申し上げます。
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