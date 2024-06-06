PlayTech エレキギターGROVER 現状販売

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます、PlayTechエレキギターGROVER全長約100cmソフトケース付きです写真の物は全て、現状販売になります動作未確認商品の為ジャンク品での出品になりますキズやヨゴレなどあり、中古品、長期保管品だという点を十分ご理解の上、ご購入くださいますようお願い申し上げます。
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