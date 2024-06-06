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レトロ 青雲作 水墨画 山水画 掛け軸 書 書画 古画 ビンテージ ヴィンテージ
商品番号 W12471543551
商品名

レトロ 青雲作 水墨画 山水画 掛け軸 書 書画 古画 ビンテージ ヴィンテージ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロ青雲作水墨画山水画掛け軸書書画古画ビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロ■サイズ■約全長175㎝横43㎝中古になりますので傷や汚れなどあります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#絵画沢山あるよーfreedom#掛け軸沢山あるよーfreedomSS50429裏フラック上
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