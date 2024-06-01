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初心者　ウクレレ　Nancy ケース付き　初心者　中西
商品番号 M82034853166
商品名

初心者　ウクレレ　Nancy ケース付き　初心者　中西
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウクレレ　Nancyロゴ含め、傷　かすれあります。一枚目の写真に写りきれてませんが　最後写真をご覧ください。傷あります。写りきれてませんが、かすれやきずもございます。ケース付きですが梱包のためにおまけです。手で抑えない状態だとケースとして使う分には問題ないかと思います。触るとスポンジと生地の部分が剥がれてます。ケースは　おまけと思ってください。チューニングはしてません初心者で購入し　そのまま保管です。ご理解のいただける方のみのごお取り引きでお願い致します。種類···ウクレレアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者#ウクレレ#ukulele#おまけ付き#nancyウクレレ#中西#希少
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