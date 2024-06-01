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商品詳細
ウクレレ Nancyロゴ含め、傷 かすれあります。一枚目の写真に写りきれてませんが 最後写真をご覧ください。傷あります。写りきれてませんが、かすれやきずもございます。ケース付きですが梱包のためにおまけです。手で抑えない状態だとケースとして使う分には問題ないかと思います。触るとスポンジと生地の部分が剥がれてます。ケースは おまけと思ってください。チューニングはしてません初心者で購入し そのまま保管です。ご理解のいただける方のみのごお取り引きでお願い致します。種類···ウクレレアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者#ウクレレ#ukulele#おまけ付き#nancyウクレレ#中西#希少
http://narcologia.ru/goods/freshman151056.html
http://narcologia.ru/goods/kindness220005.html
http://narcologia.ru/goods/passionate698913.html
初心者 ウクレレ Nancy ケース付き 初心者 中西 - 弦楽器
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