e1210 楽焼 在銘 松楽 筒茶碗 5客 織部釉 蓋茶碗 料理茶碗 蓋物

e1210楽焼在銘松楽筒茶碗5客織部釉蓋茶碗料理茶碗蓋物小鉢----------------------------------------------------------------蓋の径 13cm蓋をした高さ 8.5cm器1客に、釉薬がかかってない箇所と直しの箇所があります。(写真9枚目)蓋1客に、アタリがあります。(写真10枚目)松楽の銘があります。炊き込みご飯などに似合う、かわいい蓋付茶碗です。お正月にいかがでしょうか？-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。何卒ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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