スラムダンク 山王 フィギュア

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商品詳細
⚠️⚠️出品は10/1723:59までになります⚠️⚠️SLAMDUNKFIGURECOLLECTION山王SETになります。東映アニメーションオフィシャルストアで購入しました。国内正規品、新品、未開封品になります。【ラインナップ 全8種】深津・野辺・河田・一之倉・沢北・松本・河田弟・堂本コーチ【サイズ】ボックス：約W236×H100×D176mm深津：約64mm、野辺：約72mm、河田：約70mm、一之倉：約63mm、沢北：約68mm、松本：約64mm、河田弟：約76mm、堂本コーチ：約68mm、台座高さ：約4mm、台座直径：約41mm即購入◎
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