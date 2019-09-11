うたプリ プリンスキャット アニバーサリー アイリス 一ノ瀬トキヤ

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閲覧頂きありがとうございます。即購入OK大幅な値下げでなければ値下げ交渉可能です。うたの☆プリンスさまっ♪PRINCECAT1stアニバーサリーアイリス一ノ瀬トキヤになります。外箱付きになります。セット内容は写真確認ください。棚に飾っておりました。素人保管になりますので神経質な方は、御遠慮ください。再利用ダンボールに入れて発送致します。簡易包装になります。ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願いいたします。