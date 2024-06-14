主な素材...銀縁頭の柄巻をしない時に頭を止める金具銀を燻し仕上げしてます。短刀や脇差の出し鮫拵えに縁頭金具を取り付けるなら、必要。種類...その他



縁頭用のメクラ金具、燻し仕上げ銀 人気No.1 www.coopetarrazu.com



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中国 德夷慎店銘 古錫茶托 5客-



H132-03 【全90種以上】縁金具(銀)3点セット ～縁頭コジリ～【日本刀 ...



K-012-NSV2 銀地 肥後石目図縁頭



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現代金具の材料について。（お客様から良く聞かれるので） | 居合道家 ...