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- 【完動品・欠品無し】CASIO CTK-660L
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商品詳細
CASIOCTK-660Lカシオ計算機定価：¥50000#カシオ計算機#CASIOCTK_660L通電・動作確認済み。問題なく使用できます。箱・説明書・付属品全て揃っております。ずっと押入れに保管しておりました。本体の使用感や説明書等の汚れはありますが、説明書への書き込みは無く、本体の目立つ傷や破損も無く、良品かと存じます。日焼けのような変色もありません。愛知県一宮市からの出品となります。直接のお渡しも対応可能です。（場所は一宮市及び隣接市の公園等でお渡し致します）
http://narcologia.ru/goods/recuperation736721.html
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