トエレ　タヒチ　タヒチアンダンス　　Tahiti

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自作の手持ちトエレとバチのセットです。デザインはシンプルに波です。他に出品をしている物とまだ出品をしていない1本がありますが、しばらく制作をする時間が作れなくなりそうなのでお早めにご検討ください。時間のある時にしか制作が出来ないため、次の出品はいつになるかが定かではありません。本体素材：タモ系長さ約18cm 太さ約3,5cmバチ長さ約17cm 太さ約1cm成形後に表面を磨いてからナチュラル系の防腐ニスを塗り、乾燥後にステインを塗り重ねて仕上げてあります。ご質問お待ちしております。#フラ#フラダンス#タヒチアンダンス#タヒチアン#Tahiti#Hawaii#HAWAII#楽器#小物#トエレ#ハワイアンショップ#ハワイアン雑貨#ティアレ#ホヌ#ウミガメ#プルメリア