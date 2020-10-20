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フルアコアーチトップ　ブルー虎目トレモロアーム　Showman Bluestar
商品番号 I45307386806
商品名

フルアコアーチトップ　ブルー虎目トレモロアーム　Showman Bluestar
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ...フルアコースティックギターボディタイプ...フルアコースティックフルアコアーチトップボディ　ShowmanBluestarブルー+グレー試奏動画はこちら　https://www.youtube.com/watch?v=NrsDlqcAdJE\u0026t=531sファルコンオマージュタイプ。とにかくカッコいいギターが欲しい方！ジャズもロックンロールもこれ1台！生音でも激鳴りメイプル+ソリッドマホガニー　虎目入ってます。
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