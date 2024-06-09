高橋幸宏／バラ色の明日●ワンスアフール ポスター　２枚組

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高橋幸宏のポスター ２枚組です●Tomorrow'sJustAnotherDay/薔薇色の明日縦840mm×横690mm発売当時のYENレーベル発行のポスターです少し周辺部にシワがありますが面に汚れは無しピン跡なし丸めて輪ゴムを掛けていて、うら側に輪ゴムが付着してます●高橋幸宏／ワンスアフール730mm×515mm保存時に着いたシワがありますが、ピン跡は、ありません硬い筒状のケースに入れて発送します#高橋幸宏#YMOグッズ種類···ポスター